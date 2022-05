Ministeerium kinnitab ⟩ Kaameranõue tehnoülevaatajatele on seaduslik

Tehnoülevaatajate liidu hinnangul ei ole transpordiameti kavandatav kohustuslik peakaamerate kasutamise nõue põhjendatud. Liit toetas oma aprillikuises pöördumises andmekaitseinspektsiooni seisukohta, et peakaamerate kasutamine peab olema eelkõige lubatud seadusega ning tegemist on nii tehnoülevaatuspunkti töötaja kui ka kliendi õiguste riivega. Hetkel kehtiv seadusandlus liidu sõnul personaalseid salvestusseadmeid ei luba.

MKM selgitab aga oma vastuses, et õigusaktide kohaselt on lubatud ükskõik milline kaamera ehk salvestamiseks vajalik tehniline vahend, kui see täidab seaduses ja selle alusel antud määruses sätestatud eesmärki. Ministeeriumi hinnangul ei määratle seadus seega salvestusseadme statsionaarsust või teisaldatavust.