Ukraina sõda takistab oluliselt Eesti ettevõtete kaubavahetust

Lisaks tõstsid vastajad esile logistikaprobleeme. Esiteks on Ukraina suunal transpordivõimalused väga piiratud ning samas on need vähesed olemasolevad võimalused väga kallid ja seda just Ukraina-Eesti suunal. Vastajad tõid välja ka kauba ja raha kaotamise kõrget riski tulenevalt Ukrainas toimuvast sõjategevusest, teatas koda.

Paljud vastajad andsid teada, et Ukraina majanduse taastumise oluliseks eelduseks on see, et Venemaa lõpetab Ukrainas sõjategevuse. Seejärel on võimalik ettevõtetel olla abiks Ukraina taristu taastamistöödes.

Näiteks üks ettevõte tõi välja, et ta saab pakkuda geotehnilisi lahendusi, mis aitaksid Ukrainas kiiresti ja efektiivselt taastada tähtsaid taristuobjekte, näiteks raudteid, sadamaid, lennujaamu ning maanteid. Teine ettevõte andis teada, et saab pakkuda teedeehituseks vajalikke mõõteseadmeid.

Mitmed vastajad rõhutasid, et Ukraina kaupade impordi suurendamiseks peaks Euroopa Liit kaotama Ukrainale kehtivad tollid. Lihtsustada tuleks ka tolliprotseduure. Oluliseks peetakse ka erinevate sertifikaatide vastastikust tunnustamist, näiteks seoses tuletõkkeustega.

Küsitlusele vastanud ettevõtted tõid ka välja, et Ukraina majandusele mõjuks positiivselt liitumine Euroopa Liiduga ning Eesti peaks selles protsessi Ukrainat aktiivselt aitama. Euroopa Liidu toetused annaksid Ukraina majanduse kasvule vajaliku tõuke.

Ettevõtted pidasid vajalikuks ka seda, et jätkuvalt toimuksid kontaktide vahetused Eesti ja Ukraina vahel. Näiteks käidi välja mõte, et korraldada võiks B2B kohtumisi Eesti ja Ukraina ettevõtete vahel. Lisaks on ettevõtetel ootus, et riik oleks igati ettevõtetele toeks õigeaegse info saamisele Ukrainast.

Üks vastaja tegi ka üleskutse, et riik ja teised osapooled kutsuksid ettevõtteid veelgi aktiivsemalt vestlusringidesse või tegevusgruppides, kus arutatakse ja otsitakse võimalusi Ukraina aitamiseks.