Vesinikutehnoloogia ettevõte Elcogen sai 24 miljoni eurose rahasüsti

HydrogenOne`i tegevjuht Simon Hogan ütles, et tahkoksiidkütuseelementide järele on suur nõudlus igal pool maailmas, kuna puhta vesiniku sektor kasvab jätkuvalt kiiresti.

«Oleme väga rahul, et saime võimaluse toetada vesinikutehnoloogiat arendavat Elcogeni, et nemad saaksid pakkuda veelgi paremaid tooteid oma klientidele. Jätkame selliste potentsiaalikate investeerimisvõimaluste otsimist ka edaspidi,» kinnitas Hogan.

Kuna nõudlus Elcogeni toodetavate kütuseelementide järele on maailmas märgatavalt kasvanud, on ettevõte peatselt alustamas uue tootmishoone ehitust Tallinnas. Uue tehase kogupindala on 10 000 m2, mis on ca seitse korda suurem olemasolevast tehasest ning äsja saadud lisainvesteering suunatakse selle ehitusse. Elcogeni kütuseelemendid oskavad toota vesinikust heitevaba elektrienergiat või muuta elektrienergia roheliseks vesinikuks.