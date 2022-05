Lockheed Martin püüab kahekordistada Javelinide tootmiskiirust

Kui praegu suudab Lockheed Martin valmistada aastas umbes 2100 Javelini raketti, siis siht on suurendada tootmist 4000 ühikuni. Eesmärgi saavutamine nõuab aga muutusi ka tarneahelates, ütles ettevõtte tegevjuht Jim Taiclet.

«Püüame aastase tootmisvõimsuse viia kuni 4000 [raketini], kuid sinna jõudmine võib võtta mitu kuud, võib-olla isegi paar aastat, kuna peame võimestama oma tarneahelaid,» selgitas relvatöösturi tegevjuht. Sellest hoolimata püsis Taiclet lootusrikas. «Arvame, et suudame võimsuse kahekordistada mõistliku aja jooksul.»

Ukraina armee on Lockheedi toodetavat Javelini tankitõrjesüsteemi kasutanud väga aktiivselt Vene tankide ja muu relvastuse hävitamiseks. USA kõrge kaitseametnik ütles eelmisel nädalal ajakirjanikele, et ainuüksi USA on Ukrainale lubatud 5500 raketist kohale toimetanud 5000.