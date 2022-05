Õliühing: diislikütuse müügimahtude vähenemine teeb ärevaks

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat märkis, et kui märtsis tabas hinnašokk eratarbijaid, siis aprilli müüginumbrid näitavad, et pihta hakkab saama ka Eesti majanduskeskkond.

«Umbes 75 protsenti kogu mootoribensiinist tarbitakse eraisikute poolt ja selle kütuse müük langes juba märtsis 12 protsenti, langustrend on jätkuv ka aprillis. Diislikütus tarbitakse valdavalt ärisektori poolt ja prognoosist 6 protsenti madalamad müüginumbrid näitavad, et meie ettevõtetele hakkab kõrge kütusehind valusalt mõjuma. Vene agressiooni tõttu on just diislikütuse maailmaturu hinnad proportsionaalselt rohkem tõusnud ja seetõttu on hinnatase tanklates pea võrdne mootoribensiiniga,» selgitas Raamat pressitetes.