Jurist annab nõu ⟩ Mida panna tähele, kui laps läheb tööle?

«Kui olete leidnud sobiva töökoha, tuleb esiteks meeles pidada, et tööleping tuleb sõlmida kirjalikult. Alaealise töölevõtmisel peab oma nõusoleku andma ka seaduslik esindaja ehk lapsevanem. Seadus ei reguleeri, kuidas vanem nõusolekut andma peab ehk et see võib olla nii suuline kui kirjalik. Erandjuhtudel võib nõusoleku anda ka tagantjärele, kui noor on juba tööle asunud. Soovitame siiski anda nõusolek kirjalikult, et kõik oleks selgelt mõistetav.