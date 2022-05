Südamekodud ostis Tallinna suurima erahooldekodu

Ka EfTEN näeb Eesti hooldekodude sektoris palju potentsiaali. «Skandinaavias on väga palju ainult eakatekodudele spetsialiseerunud kinnisvarafonde. Eesti probleem on endiselt veel see, et hoonestus on amortiseerunud ja need asuvad n-ö vales kohas. See tähendab, et kui enamus inimesi elab suuremates linnades, siis hooldekodud asuvad neist tihti kaugel väljaspool. Näen, et Südamekodudega suudame siin olukorra parandamisele jõuliselt kaasa aidata,» ütles EfTEN Real Estate Fund III AS juhatuse liige Viljar Arakas.