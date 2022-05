Rail Baltic Estonia kahekordistas tulusid

2021. aastal investeeriti Rail Balticu rajamiseks kokku 19,6 miljonit eurot ning alustati viie objekti ehitushanked. Kui varasemalt on Rail Balticu põhitrassi ristumistest valminud Saku vallas asuv Saustinõmme viadukt, siis 2021. aastal jõudsid ehituslepinguni Kohila vallas asuvad Loone ökodukt ja Künka tee viadukt ning Tagadi tee viadukt. Lisaks sõlmiti lepingud Raplamaale Urge ja Kalevi ökoduktide ehitamiseks.

2021. aasta lõpuga on omandatud või riigi omandis 669 krunti 1471-st ehk ehitusõigus 45 protsendil trassist. Ehitusõiguse protsent ei kajasta tühistatud Pärnu maakonnaplaneeringu lõiku.

Samuti allkirjastasid Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA), Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Läti Transpordiministeerium ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium mullu täiendava piiriülese toetuslepingu, millega eraldatakse Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) toetus Rail Balticule kogumahus 19,7 miljonit eurot. Sellest CEF-i toetus moodustab maksimaalselt 16,7 miljonit eurot, ülejäänud rahastavad kolme Balti riigi valitsused.

Koos varem allkirjastatud toetuslepingutega on Rail Balticu projekt taganud Euroopa Liidu ja riikide vahenditest ligikaudu 1,14 miljardit eurot.

RBE 2022. aasta eelarve mahuks on planeeritud 81 miljonit eurot, millest ligikaudu 72 miljonit eurot on sihtfinantseering Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) vahenditest kaasfinantseeringuga Eesti riigieelarvest ning 5 miljonit eurot sihtfinantseeringut Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeringuga Eesti riigieelarvest. Lisaks kaetakse ligikaudu 4 miljoni euro ulatuses investeeringuid ja kulusid osakapitali sissemaksetest, mis on samuti riigieelarvelised vahendid.