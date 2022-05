Naftaembargoga venitamine töötab Kremli huvides, selle vastu aitaks tollide kehtestamine

Teatavasti tegi Euroopa Komisjon nädala keskel ettepaneku kehtestatakse Vene naftale järkjärguline embargo, mis tähendab, et toornafta impordist loobutakse kuue kuu jooksul ja rafineeritud naftatoodete import lõpetatakse selle aasta lõpuks. Väidetavalt tahetakse erimeelsuste tõttu teha Ungarile, Slovakkiale ja Tšehhile erand nii, et riikidel jääks aega kuni 2024. aasta lõpuni oma energiaimpordile alternatiivide leidmiseks, kuna nemad saavad suurema osa oma naftatoodetest just Venemaalt ja tarnete ümbermängimine on väga keerukas. Ungari on aga teatanud, et vajab Vene naftast loobumiseks vähemalt viit aastat ja seisab sanktsioonidele vastu.