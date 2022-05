Nestor: hinnad kasvasid ühe aastaga sama palju, kui eelneva 10 aasta vältel kokku

Mida kuu edasi, seda uskumatumaid numbreid näitab Eesti inflatsioon. Oodatud aeglustumise asemel on see kuises võrdluses veelgi kiirenenud. Jaanuaris 11%, veebruaris 12%, märtsis 15% ja nüüd aprillis 19 protsenti! Sisuliselt on hinnad ühe aastaga kasvanud sama palju, kui eelneva 10 aasta vältel kokku. Ainuüksi märtsiga võrreldes tõusis aprilli tarbijahinnaindeks 3,6%, mis oleks tubli tõus ka aastases lõikes.

Äsja Statistikaameti poolt avaldatud detailsemad andmed näitavad, et aina suuremat rolli elukalliduse tõusus omavad toiduained, mille hind aastaga 15% kasvas. Ent kõige jõulisema panuse hinnatõusu andis taaskord energia, mistõttu tõusid eluasemekulud 60%. Energia on vaieldamatult kallis, ent esmapilgul oli selline tulemus siiski üllatav – eelmisel kuul olid hinnad vähemalt maailmaturul veelgi hullemad.

Selle aasta märtsiga võrreldes on näiteks Brenti naftabarrel kuuga odavnenud 9 eurot, TTF maagaas 8 eurot ja kodumaine elektrihind oli Nord Pool börsil suisa 26 eurot soodsam. Kurja juur peitub aga aprilliga kehtivuse kaotanud energiahindade kompensatsioonimeetmetes, mis lubasid inimestel varem maksta vähem, kui oli elektri ja gaasi tegelik turuhind.

Kallid energiahinnad jäävad kestma

Et energiahinnad peagi leevenema hakkaksid, ei tasu loota. Selle peamine põhjus on mõistagi praegune geopoliitiline olukord. Lõppeval nädalal jõudis Euroopa Liit mõneti ehk üllatuslikult otsuseni, et Vene naftast loobumine on võimalik ja vajalik ning seda juba 2022. aasta lõpuks. Erandid tehti küll Slovakkiale ja Ungarile, kuid nende napp tarbimine Venemaad ei päästa. Võttes arvesse, et varem on Euroopa ostnud umbes poole kogu Venemaa naftatoodangust, siis on tegemist märkimisväärse löögiga Vene sõjamasinale. Naftaäri paremini tundvate asjatundjate hinnangul ei ole realistlik, et Vene nafta nüüd lihtsalt teistesse riikidesse hakkab suunduma. Lisaks reale tehnilistele takistusele ka seetõttu, et Vene firmadega ei soovi või ei julge nüüd äri teha ka nende riikide ettevõtjad, kus Vene nafta otsese embargo all pole. Mõnede prognooside põhjal saab Venemaa päevane naftatoodang olema seetõttu peagi 3 mln barreli võrra väiksem.

Halvem on see, et samal ajal on teiste naftat tootvate riikide võimekus tootmismahtusid tõsta piiratud. Hetkel on turg selle teadmise veel küllalt rahulikult vastu võtnud, sest suurtarbija Hiina on kimpus koroonapiirangutega, mis nõudlust madalana hoiavad. Kui sealne nõudlus taastub, näib hinnatõus vältimatu.

Hindade osas pole paremat loota ka gaasiturul. Kuigi Vene gaasist täielik loobumine tundub sel aastal veel olevat välistatud, soovitakse Euroopas selle tarbimist aasta lõpuks 2/3 võrra koomale tõmmata. Selle mahu kompenseerimine LNG abil odav ei ole.

Aeg kokku hoida