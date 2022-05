Kolmele Euroopa riigile pakuti naftaembargoga kohanemiseks ajapikendust

Teatavasti tegi Euroopa Komisjon nädala keskel ettepaneku kehtestatakse Vene naftale järkjärguline embargo, mis tähendab, et toornafta impordist loobutakse kuue kuu jooksul ja rafineeritud naftatoodete import lõpetatakse selle aasta lõpuks. Samas plaaniti pakkuda Ungarile ja Slovakkiale 2023. aasta lõpuni erandit, kuna nemad saavad suurema osa oma naftatoodetest just Venemaalt ja tarnete ümbermängimine on väga keerukas.

Ungari ja mõned teised ELi liikmesriigid aga ütlesid, et on mures selle mõju pärast nende riikide majandusele ega saa seetõttu selliselt kavandatud embargoga nõustuda. Reedel muudeti ettepanekut nii, et see võimaldaks kolmel riigil rajada taristuid ja moderniseerida oma rafineerimistehaseid, et need saakid töödelda ka mujalt tarnitavat naftat. Muudatuste kohaselt saaks Ungari ja Slovakkia osta Venemaalt torujuhtme kaudu tarnitavat naftat kuni 2024. aasta lõpuni ning Tšehhi võiks jätkata kuni 2024. aasta juunini, kui neil ei õnnestu juba varem alustada naftatarneid läbi Lõuna-Euroopast algava torujuhtme.