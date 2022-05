Swedbank: finantsturgudel võib näha väärtuste konflikti

«Kallinev raha hind on investoreid pannud lühiajaliselt eelistama tugeva rahavooga firmade aktsiaid,» selgitas Tanilas. Pikemas perspektiivis on tema sõnul aga just täna hea aeg regulaarsete investeeringutega hakata ülesse ehitama puhtamale ning targemale tulevikule keskenduvate ettevõtete aktsiate portfelli.

Ülikõrgest inflatsioonist tingitult on Tanilase sõnul paremas olukorras inimesed, kellel oli nutikust pangakontole kogunenud säästud investeeringutesse suunata. «Tallinna börsi eelmise aasta pea 50-protsendiline tõus on ka selle aasta tagasilöökidest hoolimata suutnud investorite ostujõudu kasvatada. Hea valik on olnud ka kinnisvara» tõi ta välja.

«Samas oli keskmise palgaga inimestel juba möödunud aastal keeruline uusarenduste ostmiseks raha leida ning üha enam noori süüdistavad kapitalismi selles, et nad ei saa endale enam kallite hindade tõttu kinnisvara osta,» lisas ta.

Kiires hinnatõusus püütakse Tanilase sõnul üha sagedamini süüdistada Venemaa ja Ukraina sõda, ent pilk Bloombergi ekraanile tõestab kiirelt, et juba enne sõda oli nafta hind aastaga üle 50 protsendi tõusnud ning rahatrükile ei proovitudki pidurit tõmmata. «Keskpankurid käituvad kui talveunest ärganud karud, kes näljaselt ja vihaselt ringi liiguvad ning mugavustsooni sattunud investoreid kõrgemate intressidega hirmutavad,» lausus strateeg.

Hoogustuv inflatsioon tähendab Tanilase hinnangul investorite jaoks mängureeglite muutust. «Elukalliduse kiirenemise tõttu kasvab finantsvarade tootluse ootus ning tänaste hindade juures suudavad seda tagada vähesed varaklassid. Tuleb olla ettevaatlik, et lisaks inflatsioonile ka hooletute investeerimisvalikutega mitte täiendavalt kapitali kaotada,» hoiatas ta.

Keskmise sissetulekuga peredel on tänase elukalliduse taustal üha keerulisem investeeringuteks raha leida ning tuleb teha valikuid. Nutikas valik on Tanilase sõnul kiiremas korras vabaneda kõrge intressiga laenudest. Seejärel tasub üle vaadata maksusoodustust pakkuvad investeerimisvõimalused, millele sarnast tootlust on täiendavaid riske võtmata väga keeruline saavutada.