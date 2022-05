FI: maksete tasud erinevad teenusepakkujate lõikes kordades

Analüüsist selgus, et sarnase makseteenuse eest võib mõni teenusepakkuja võtta mitu korda suuremat tasu kui konkurent. Kokku kaardistati 9 panga, 11 makseasutuse ja 2 e-raha asutuse makseteenused, kellest tarbijale osutab maksekontoga seotud põhimakseteenuseid 6 panka ja 4 makseasutust. Puusaag-Tamm annab blogis küsimus-vastus vormis ülevaate uuringu tulemustest.

Millised makseteenused on pankades ja makseasutustes tarbijale tasuta ja millised tasulised?

Maksete tasu sõltub sellest, kas klient teeb pangasisese makse, Euroopa ehk SEPA makse või välismakse. Pankade elektroonilises kanalites on pangasisesed maksed enamjaolt tasuta. Tasu olemasolu puhul küsitakse ühe pangasisese makse eest keskmiselt 16 senti ja Euroopa (sh siseriiklike) SEPA makse eest 38 senti. Välismaksed on kallimad – kui kulud makstakse kahasse, siis küsitakse makse eest keskmiselt 6 eurot ja kui makse eest tasub maksja, siis 25 eurot.

Kontoris on pangasisesed maksed tasuga vahemikus 2,3-5 eurot. Euroopa (sh siseriiklikud) SEPA makse tegemine maksab kontoris 3,2-5 eurot ja välismakse 10-25 eurot, kui kulud lähevad kahasse ning 20-45 eurot, kui makse eest tasub makse tegija.

Makseid vahendavad Eestis kolm makseasutust. Makseasutuse-sisesed maksed on kahel asutusel tasuta. Üks asutus kolmest küsib aga ka tasu 4 senti makse pealt. Euroopa (sh siseriiklikud) SEPA maksed on makseasutustel enamjaolt tasulised ning need maksavad 8-30 senti. Välismaksete vahendamist makseasutused ei paku. Kui makseasutused pakuvad oma esinduses maksete täitmist, siis tuleb makse eest tasuda 1-2 eurot.