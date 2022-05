Rosatom ähvardab soomlasi Fennovoima tuumajaama ehituse lepingust taganemisel kahjunõudega

Fennovoima teatas esmaspäeval, et peatas Ukraina sõjaga seotud riskide tõttu Rosatomiga sõlmitud lepingu Soome kolmanda tuumajaama rajamiseks Pyhäjoele.

Rosatom hoiatas reede hilisõhtul saadetud avalduses, et kavatseb ebaseadusliku lepingu peatamise eest hüvitist nõuda. Samal ajal teavitas Rosatom, et on avatud projekti taaskäivitamise võimaluste arutamiseks.