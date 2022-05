luubi all ⟩ Enneolematu rahauputus tegi meid kõiki vaeseks

Ragn Sellsi juht Kai Realo poseeris Postimehe palvel sel kolmapäeval kütusefirma hinnasildi all. 13 kuuga on bensiin 95 hind tõusnud 1,35 eurolt 1,89 eurole. Hinnatõus 40 protsenti.

Hinnatõus ehk inflatsioon teeb meid kõiki vaesemaks. Maagaasi hind on lühikese ajaga tõusnud mitu korda, see surub üles ka elektri, autokütuse ja isegi küttepuude hinna. Euroopa Keskpank on trükkinud aastaid uut raha, mistõttu iga uus eurokupüür on natuke rohkem lepalehe moodi kui eelmine.