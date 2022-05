LNG-tüli lahendamisega on läinud kriitiliselt kiireks

Must stsenaarium: varud ja asendamine

Sisuliselt tunnistasid nii Aas kui Veskimägi, et kui kokkulepet ei tule, peab Eesti järgmise talve üle elama oma varudega ja gaasi asendades. Eleringil on olemas kaitstud tarbijate varu ning riik on hankimas ühe teravatt-tunni suurust varu. Mõlemad kinnitasid, et tavatarbija gaasita ei jää, küll aga ähvardab see oht ettevõtteid.

«Viis teravatt-tundi on aasta tarbimine: sellest üks teravatt-tund on kodutarbijatele, 1,5 kaugküttele, 1,5 tööstusele ja üks äritarbijatele,» rääkis Veskimägi. Ta püüdis ka musta stsenaariumi näidata «ajutise murena». «Räägime probleemist väga lühikeses vaates, mis saab puudutada ainult äritarbijat. Teeme kõik praegu pingutusi, et see ei puudutaks kedagi.» Aasa sõnul nõuab külm talv viiest teravatt-tunnist 3,5, millest praegu on kaetud kaks – sinna alla kuuluvad nii kodutarbijad, koolid kui lasteaiad.

Kuna laeva osas on jõutud kaugemale ja tuleb teha lõplikke otsusi, siis see paneb surve ka nendele läbirääkimistele. Kummi ei saa lõputult venitada. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas

Veskimägi märkis, et kui Elering ei suuda odavat hinda välja kaubelda, peavad selle kinni maksma tarbijad gaasivõrgu tasu kaudu. Samas ei olevat eile otseselt hinnaläbirääkimisi peetud, vaid Aasa sõnul sai ministeerium pakkuda ettevõtjatele kindlustunnet, et poliitiline ja regulatiivne raamistik, mis tagab võrdse kohtlemise, on paigas. Samuti tõrjus ta endale läbirääkija rolli omistamist, nimetades end pigem arbiitriks. «Usaldan professionaalne,» kinnitas minister.

Lõputult kummi venitada ei saa

Aas möönis aga, et asjaga on läinud väga kiireks. «Kuna laeva osas on jõutud kaugemale ja tuleb teha lõplikke otsuseid, siis see paneb surve ka nendele läbirääkimistele. Kummi ei saa lõputult venitada.» Ka Veskimägi tunnistas, et laevalepingut enne kai suhtes selgusele jõudmist lukku lüüa ei saa. Tema sõnul vaadati enne kai praeguse asukohani jõudmist läbi ka võimalused Muugal ja Paldiski põhja- ja lõunasadamas ning jõuti lihtsalt kõige kiiremini arendatava variandini. «Nii ei saa läbi rääkida, et on ainult üks võimalus,» sõnas ta.

Veskimägi tegi grimassi Postimehe ajakirjaniku küsimuse peale, kas on õige mulje, et kokkulepet justkui ei soovitagi saavutada. «Vale mulje. See on võit kõigi jaoks. Oleme valmis tegema kompromissi. See pole lahendus, et Elering ehk Eesti gaasitarbija peab võtma kõik 40 miljonit enda kanda. Saame seda kulu jagada – kas saab eraettevõtja edasi kasutada või ostame selle kai ära.»

Infortar ASi juhatuse esimees Ain Hanschmidt ütles pärast arvatust pikemaks veninud kokkusaamist, et pooled läksid lahku töise meeleoluga, kuna järgmisel nädalal lähevad läbirääkimised ju edasi. «Meil on rida küsimusi, millele ootame vastuseid. Eks siis järgmisel nädalal kuuleme, kas teine pool annab need vastused. Midagi rohkemat ei tahaks hetkel kommenteerida.»