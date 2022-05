FOTOD ⟩ Klaipedasse jõudis Eesti kahe kuu gaasivaru

«Oleme ümber kujundamas gaasi tarneahelaid ja otsimas pikaajalisi LNG partnereid. Kevadel me Vene torugaasi ostnud pole ning oleme teenindanud kliente Lätis asuva maa-aluse gaasihoidla varudest. Aristidis I toodud LNG annab Eesti gaasiklientidele kindluse järgmiseks kaheks kuuks, suve teise poole ja edasiste tarnete asjus käivad samuti kõnelused,» märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.



«Eesti Gaas pingutab selle nimel, et tagada klientide gaasivajadus edaspidi LNG baasil, samas on selge, et küttehooajal hüppeliselt kasvavat gaasitarbimist on raske katta üksnes Klaipeda LNG terminali kaudu, kuna kogu Soome-Balti piirkond toetub täna sellele. Seetõttu peame jätkuvalt väga oluliseks Paldiski LNG terminali kiiret realiseerumist,» rõhutas Kaasik.



Eesti Gaas ostis LNG-d Ameerika Ühendriikidest koostöös Poola riikliku gaasi- ja energiaettevõttega PGNiG. Möödunud aastal valminud, 300 meetri pikkune ja 46 meetri laiune Aristidis I tõi Texasest Klaipedasse kokku 65 000 tonni ehk 150 000 m3 veeldatud gaasi, millest Eestisse jõuab kolmandik.



«Meil on heameel, et tänu koostööle Eesti Gaasiga saab PGNiG Grupp olla osa lahendusest, mis tugevdab Balti riikide energiajulgeolekut. Soovime kasutada oma kogemusi ülemaailmsel veeldatud maagaasi turul, et meie piirkonna gaasitarneid mitmekesistada,» märkis PGNiG president Iwona Waksmundzka-Olejniczak.



Eesti Gaas alustas Leedu Klaipeda LNG väiketerminali kasutamist juba 2017. aastal, 2019. aastal sõlmiti leping Klaipedos Naftaga, misjärel alustati Klaipeda Independence ujuvterminali kaudu LNG ostmist ja maagaasivõrku suunamist. Lisaks on ettevõte tarninud aastaid LNG-d veokitega Venemaalt, Lätist, Soomest ja Poolast laevade punkerdamiseks ja gaasivõrgu välistele tööstusklientidele.



Eesti Gaas pakub klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab riigi suurimat gaasivõrku. Ettevõte arendab aktiivselt taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol. Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 240 töötajat.