Ursula, aita: Kaja Kallas palus Euroopa Komisjonilt abi, et koroonavaktsiinide lepingust välja pääseda

28. aprillil tegid Balti peaministrid Euroopa Komisjoni juhile Ursula von der Leyenile pöördumise, kus palusid komisjonil mõjutada vaktsiinitootjaid, et pääseda koroona haripunktis tehtud vaktsiinitellimuste karmidest tingimustest. Millised need tingimused täpselt olid, ei tea – seda lepingut pole avalikustatud põhjendusega, et see võib kahjustada ettevõtete ärihuve. Küll võib pöördumisest aru saada, et riigid on võtnud endale kohustuse regulaarselt vaktsiine vastu võtta ja nende eest tasuda.