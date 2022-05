PILT JA BLOGI ⟩ LNG -teema jätkub samade mängijatega: Elering ja Alexela said kodused ülesanded

Kui hommikul tundus, et läbirääkimised Alexela ning Infortariga on pöördumatult kiiva kiskunud, siis pressikonvenrentsil kinnitas Taavi Aas, et läbirääkimised jätkuvad ka järgmisel nädalal. Osapooled said kodused ülesanded, ka matemaatilisteks arvutusteks. «Koduülesanne oli arvutus, kas rent ost või müük,» lausus Aas.

Aas kinnitas, et tema oli läbirääkimistel rohkem kõrvalt kuulaja, mitte käskude jagaja. Aas möönis ta, et kai õigeaegseks valmimiseks on oluline leping sõlmida. «Plaan on see, et kai saab sügiseks valmis. Selleks tuleb esiteks kokkuleppele jõuda, aga tuleb ka kai valmis ehitada. Ka ehitamisel võivad tulla tõrked. Oleme rehkendanud, et kokkulepe peaks olema järgmise nädala lõpus. Kuna laeva osas tuleb langetada otsus, siis ei saa kummi lõputult venitada,» lausus Aas.