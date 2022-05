Swedbank: väga kiire hinnatõus jätkub. Nii palga kui pensionite kasv jääb hinnatõusule kaugelt alla

Hinnatõus euroala kiireim

Eesti hinnatõus oli aprillis euroala kiireim. Nii energia kui toidu osakaal tarbimiskorvis on Eestis suurem ja hinnatõus kiirem kui eurotsoonis tervikuna, selgitas Elmik. Nii on Eestis energiakulude osakaal tarbimiskorvis keskmiselt 16%, euroalal 11%. Toidule kulub Eestis keskmiselt 19%, euroalal 15% perede eelarvest.

Lisaks mõjutab hinnaindeksit ka riigiti erinev metoodika. Näiteks kasutatakse Eestis Elmiku sõnul hinnaindeksis elektri puhul vaid elektri börsihinda ehk Eesti tegelik elektri hinnatõus on olnud laugem, kui näitab statistika. Lisaks sellele mõjutavad hindu valitsuste energiakompensatsioonid. Mõned riigid maksavad toetust tootjale, mõned tarbijale. Ka Eesti kasutas osaliselt energiakulude hüvitamist tagantjärele, mis tähendas seda, et algul pidi kõrgema hinna maksma kinni tarbija, ja see kajastus ka hinnastatistikas, selgitas Elmik.