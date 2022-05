Ministeerium kinnitab: LNG-terminali läbirääkimisi jätkab Elering

«Läbirääkimiste lähtekoht on, et Elering on riigi esindajana valmis kai omandama hinnaga, mis katab selle rajamiseks tehtavad tõendatud kulud koos põhjendatud kasumiga,» teatasid Eleringi ja ministeeriumi esindajad.

Alexela on asunud väitma, et läbirääkimisi ei lõpetanud mitte nende pool, vaid Elering. «Mitte Alexela ei lõpetanud läbirääkimisi, vaid Elering endapoolse teatega täna hommikul ja sellele teatele reageeris Alexela täna 11.30 ajal,» ütles Alexela kommunikatsioonijuht Marit Liik Postimehele. Samas teatas Elering täna, et on esitanud kolm kirjalikku ettepanekut lepingu tingimuste osa ja «on valmis kõnelusi heas usus jätkama, et saavutada lähiajal kokkulepe».