LNG-terminali saatus võib selguda lähitundidel

Heiti Hääl kinnitas Ärilehele, et arutusel on ka projektist loobumise võimalus. Ministeeriumi esindaja rõhutas aga BNSile, et eeskätt proovitakse leida mõistlik kokkuleppe LNG-terminali lahenduseks.

Elering teatas reede hommikul aga omakorda, et Alexela LNG haalamiskai pakkumine pole vastuvõetav ei turukorralduse ega hinna poolest.

Riigifirma märkis, et kui Elering hakkas arutama ujuvterminali haalamiskai rajamist, indikeerisid projekti omanikud võimaliku hinnana 20 miljonit eurot, kuid läbirääkimiste käigus on erafirma esitanud ettepaneku, et Elering peaks maksma kai renditasuna selle kogu ehitusmaksumuse ehk 40 miljonit eurot ja kai jääks sellest hoolimata hiljem Alexela omandusse.

Elering kinnitab, et nende eesmärk on arendada aasta lõpuks Eestis välja LNG vastuvõtu võimekus, et tagada varustuskindlus olukorras, kui peaksid katkema Vene torugaasi tarned Eestisse.

Selleks tuleb rajada Eestisse haalamiskai ja toruühendus kai ning Eesti maagaasivõrgu vahele. LNG-terminalina toimiks lähiaastatel ujuvterminal, mis on kavas rentida koos Soome riigile kuuluva gaasivõrgu operaatori Gasgrid Finlandiga.