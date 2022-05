77 miljoni euro suurune puhaskasum on summa, mida veel paar aastat tagasi ei õnnestunud Eesti Energial kokku saada isegi kahe täispika aastaga. Tänavu läks aga kolm kuud ja koos see oligi. Kuidas see võimalik on? Õige, eks ikka kalli elektrihinna toel. Kui möödunud aasta kolmel esimesel kuul maksis elekter Eesti hinnapiirkonnas keskmiselt 51 eurot megavatt-tunni eest, siis tänavu küsiti börsil 82 euro võrra rohkem. Tulemus: Eesti Energia teenis elektrimüügist aastataguse perioodiga võrreldes üle 200 miljoni euro rohkem.