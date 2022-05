See tähendab, et sügisel jääb Eesti Vene gaasi meelevalda. «Minu sõnum võib olla ebameeldiv, aga minu arusaamist mööda pole praegu midagi tehtud selleks, et loobuda Vene gaasist, ja pole ka midagi tehtud, et LNG terminal Paldiskisse tuleks,» ütles Hääl Postimehe TVle antud intervjuus, kus teda küsitles ajakirjanik Jelena Poverina.