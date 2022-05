Musk sai Saudi Araabia miljardärilt Twitteri ostuks lisaraha

USA finantsjärelevalvele esitatud dokumendist selgub, et ka praegu Twitterisse investeerinud Saudi Araabia prints Alwaleed bin Talal on lubanud Muski ostuplaani 1,9 miljardi dollariga toetada. 500 miljoni dollariga toetab Muski ka krüptoraha ostuplatvorm Binance.

Bin Talalile kuulub saudide suurim erainvesteerimisfirma, millel oli 2018. aasta seisuga vara 13 miljardit dollarit. Alles aprilli keskel ütles Talal, et ei toeta Muski plaani, kuna leiab, et tehnoloogiaärimees on teinud liiga väikese pakkumise.