Tööandjad võtavad erakorralise alampalga tõusu ideed suure skepsisega

«Kindlasti kuulame ametühingute ettepanekud esmaspäevasel kohtumisel ära ja kujundame seejärel tööandjate keskliidu seisukoha. Esmane hoiak erakordse palgatõusu suhtes on siiski skeptiline. Tuletame meelde, et alles neli kuud tagasi, 1. jaanuarist tõusis alampalk 70 eurot ehk 12 protsenti võrreldes eelmise aastaga. See oli väga kiire kasv, mille sarnast lähiajaloost ei leidu. Samuti on möödunud aastatel alampalga kasv olnud inflatsioonist oluliselt suurem,» kommenteeris Aas BNS-ile.