Sutter: talvel võib elektrihind kerkida enneolematu kõrguseni

«Eelolevaks talveks praegu turg näeb ette, et hinnad võivad kerkida sinna 200 euro alla ehk veelgi kõrgemaks, kui need olid lõppenud talvel,» tõdes Sutter.

Suvel on olukord parem. Sutter tõi välja, et praeguseks on Eestis ligikaudu 11 500 päikeselektrijaama ning Elektrilevi võrguga on liitunud 405 megavati võimsuses jaamu. Eesti suvine elektri tiputarbimine on tema sõnul ligikaudu 700–750 megavatti, seega oleks päikeselisel suvepäeval võimalik teoreetiliselt riigi elektrivajadus katta peaaegu täielikult päikese- ja tuuleenergiaga.