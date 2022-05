Majanduse lühiuudised

Ametiühingud taotlevad alampalga tõusu 700 eurole

Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatus otsustas teha tuleval esmaspäeval Eesti Tööandjate Keskliidule ja valitsusele ettepaneku tõsta 1. juulist erakorraliselt palga alammäär 700 eurole, samuti tõuseks 700 euro peale tulumaksuvaba miinimum. Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on erakorralise miinimumpalga tõusu põhjuseks sundkulude ja energiahindade järsk tõus. Kaks ettepanekut koos jätaks kõige haavatavamatele töötegijatele iga kuu kätte 96 eurot senisest rohkem. «Alampalga teenijate sissetulek kulub sundkulutustele ning kui need tõusevad 20 protsenti, siis auk pere eelarves on 120 eurot, mida inimestel lihtsalt pole kusagilt võtta,» selgitas Peterson. BNS