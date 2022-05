Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles Euroopa Parlamendi ees esinedes, et kuuenda sanktsioonide paketi eesmärk on maksimeerida survet Venemaale ja minimeerida kahju Euroopale. Seetõttu kehtestatakse Vene naftale järkjärguline embargo, mis tähendab, et toornafta impordist loobutakse kuue kuu jooksul ja rafineeritud naftatoodete import lõpetatakse selle aasta lõpuks.