Kuidas üle mõistuse kõrge hinnatõusuga hakkama saada ja ellu jääda?

Vijay Govindarajan, Hassan Ilyas, Felipe Silva, Anup Srivastava ja Luminita Enache kirjutavad, et tarbijatele üldiselt inflatsioon ei meeldi, sest sööb nende sissetuleku ostuvõimet. Ettevõtted tahaksid stabiilset inflatsiooni, sest sellisel juhul annaks tänased investeeringud tulevikus suuremat kasumit, tootlikkust. Ka valitsustele meeldib madal ning stabiilne inflatsioon. Kui on inflatsioon, siis saavad valitsused oma pikaajalised laenud madalamate reaalkuludega tasuda ning riigi tegelikud sissetulekud suurenevad, kuni tööhõive on kõrge ning inimeste tootlikkuse kasv ületab nende palgatõusu. Kinnisvara ning aktsiate hinnad tõusevad ning investorid tahavad riigi majandusse raha paigutada. Ehk siis mõte on selles, et majandus kasvab ning kõik on rahul.