Utilitase ja Eesti Energia ühine meretuulepargi taotlus lahutatakse

Rahandusministeerium saatis aprilli lõpus Eesti Energiale ning Utilitas Windile pöördumise, milles juhtis tähelepanu, et osapoolte ühine taotlus algatada riigi eriplaneering Liivi lahte kavandatavate meretuuleparkide põhivõrku ühendamiseks ootab senini Utilitas Windi allkirja.

Kui Utilitas Wind kokkulepet ei allkirjasta, lahutab ministeerium eriplaneeringute taotlused ning jätkab nende eraldi menetlemist, sealhulgas allkirjastab koostöökokkulepped kahepoolselt. Vajadusel ja võimalusel on võimalik hiljem menetlused uuesti liita.

Mullu 13. detsembril avaldasid Eesti Energia AS ja OÜ Utilitas ühiselt soovi, et nende varasemalt esitatud riigi eriplaneeringute taotlusi ühendada Liivi lahes kavandatavad meretuulepargid Eleringi põhivõrguga maismaal käsitletakse ühise taotlusena. Taotluses sooviti, et rahandusministeerium esitaks valitsusele ettepaneku ühise, mõlemat arendust hõlmava, riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks.