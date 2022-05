Sutt: Põhjasadam pole praegu gaasitarneteks valmis

Minister Sutt vastas kolmapäeval riigikogu infotunnis Ivari Padari küsimusele ringlevate väidete kohta, et võimekus gaasi vastu võtta on Paldiski Põhjasadamas täna juba olemas, ning et valitsus teeb alternatiivide otsimisel tühja tööd.

Suti sõnul puudub neil väidetel tõepõhi. «Esimene põhjus puudutab ühenduse võimalust Põhjasadama ja olemasoleva gaasitorustiku vahel. Kõikide FSRU, mis on siis gaasi säilitamise ja reklassifitseerimise alus, lahenduste korral tuleb ehitada torustik. Selle torustiku nõuded peavad vastama D‑kategooriale. See eeldab päris põhjaliku ehitustööd ja eeldab projekteerimist, aga ühtegi kehtivat planeeringut sellise ühenduse jaoks olemas ei ole,» selgitas minister.

Teine põhjus, miks lühikese aja jooksul ei ole seda võimalik teha, on seotud tõsiasjaga, et kõikidel juhtudel, kus FSRU asukohta kaalutakse, on oluline oluline ka LNG‑d käsitlev planeering, sellist planeeringut Põhjasadama juures aga tehtud ei ole. Ka ei tohiks 500 meetri raadiuses olla mingit majandustegevust või elanike.

Kolmanda põhjusena tõi Sutt välja navigatsiooniprojekti puudumise. «Selleks, et FSRU ohutust tagada, on oluline, et oleks ka plaan kriisiolukordadeks ning olemas oleks ka niinimetatud põgenemistee, et juhul, kui midagi juhtub, siis selle laeva saaks sealt ära liigutada. Selline projekt eeldab omakorda kooskõlastusi ja need kooskõlastused omakorda võtavad kuid ja meil kuid, nii nagu me kõik teame, ei ole,» nentis Sutt.