Riik tellib suveks Virtsu–Kuivastu liinile kuni 536 lisareisi

TS Laevad juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla ütles, et lisareiside perioodi algus juba 1. juunist on väga hea sõnum saarte elanikele ja külastajatele, kuna nii vara ei ole laev varem liinile tulnud.

«Vajadus lisareiside järgi on selgelt olemas, kuna aasta esimese nelja kuu sõidukite mahud ületavad kõiki varasemaid aastaid. Oleme juba praegu valmistunud aktiivseks inimeste liikumiseks ja populaarsematel päevadel ja kellaaegadel on planeeritud kahe laeva tihedate väljumistega graafikud. Ka eelmine suvi näitas, et Regula abi järjekordade vähendamiseks oli väga vajalik,» lausus Metsla pressiteates.

«Meil on hea meel, et ka sel aastal saame Regulat kasutada Virtsu-Kuivastu liinil, kus liikleb 75 protsenti meie reisijatest ning huvi Muhumaa ja Saaremaa külastamiseks kasvab iganädalaselt,» lisas ta.

Lisareiside eest teenib TS Laevad fikseeritud tasu kuni 1 041 600 eurot, sealhulgas 772 800 eurot on perioodi juuni kuni august eest ja kuni 268 800 eurot täiendava perioodi eest, mille lõplik fikseeritud tasu summa sõltub tegelikust päevade arvust. Püsitasule lisandub reisitasu 455 eurot iga reisi kohta. Kokku on veoteenuse tasu mitte rohkem kui 1 285 480 eurot.

Lisareisid on nõudluspõhised nagu ka kahel eelneval aastal ehk TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 liinimeetrit sõidukeid, millede üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga. Lisareise ei käsitleta graafikujärgsete reisidena ja neile ei müüda pileteid eelmüügist ega ka sadamas. Lisareise ei teostata ajal, kui Regula peab täitma asenduslaeva ülesannet asendades teisi TS Laevade reisiparvlaevu rikke korral või kui laeval endal tekib rike.