Kohtumäärusest selgub, et riigiprokuratuuri ärritab see, et Eesti Ekspress avaldas artiklis «Kogu Swedbank Eesti endine juhatus sai kahtlustuse Vene oligarhiga seotud rahapesus» endise Venemaa valitsuse liikme Mihhail Abõzovi nime, kellega oli rahapesu väidetavalt seotud, ja raha liikumise mahu, millele Swedbanki juhatuse liikmed võisid kaasa aidata. Kahtlustus on saadud enam kui 100 miljoni euro suuruses rahapesus osalemise eest aastail 2014-2016.