Eestis on võimekus katta kodumaise gaasiga suur osa riigi vajadustest

Energiapotentsiaal olemas

Võrreldav LGN kogusega

«Teema on aktuaalne juba seetõttu, et gaasihinnad on oluliselt tõusnud ja me soovime saavutada sõltumatust Vene gaasist ning leida alternatiivseid lahendusi,» rääkis Marrandi. «Kui me täna räägime, et LNG terminali kaudu võiks Eestisse laevaga tuua gaasi koguses ühe TWh, siis on hinnatud, et sama suure koguse biometaani on Eestis võimalik toota loomasõnnikust ning kasutada sealjuures muidki bioloogilisi jäätmeid alates rohusilost kuni toidujäätmeteni.»