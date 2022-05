Bolt Drive laiendab autoparki

Bolt Drive'i suunajuht Lukas Yla märkis, et kuna Bolt Drive’i kasutajate arv üha suureneb, on plaanis nõudluse katmiseks laiendada ka Bolt Drive’i autoparki.

«Juba praegu on Bolt Drive’il kõige suurema valikuga autopark Eestis, aga tahame suurendada just elektriautode, maasturite ja eksklusiivsete mudelite osakaalu. Kui kõik läheb plaanipäraselt, loodame selle aasta jooksul autoparki suurendada kaks korda, uued Audi ja Toyota mudelid on valikusse juba lisandunud,» ütles Yla.