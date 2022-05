Sri Lanka majandus kraabib põhja ja eluliselt tähtis tee-eksport kukkus

Tee on saareriigi suurim ekspordiartikkel, mis tõi enne praegust majanduslangust aastas sisse umbkaudu 1,3 miljardit dollarit.

Sri Lanka majandus on halvimas seisus pärast iseseisvumist 1948. aastal.

Teekasvatusele on andnud hoobi eelmisel aastal kehtestatud väetiseimpordikeeld, millega valitsus püüdis välisvaluutat säästa ja vältida maksejõuetust välisvõla tasumises.

Tolliandmed näitavad, et selle aasta esimese kvartali tee-eksport langes eelmise aasta sama ajavahemiku 69,8 miljonilt kilolt 63,7 miljonile. See on pisim kogus pärast 1999. aastat, mil veeti välja 60,3 miljonit kilo teed.