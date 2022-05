Eesti idusektori rahasüstid ületasid miljardi euro piiri

«Bolt on teinud julgeid murrangulisi tehinguid, mida pole teinud ükski teine Balti ettevõte,» märkis Soraineni Bolti klienditiimi kuuluv partner Toomas Prangli. «Bolt on tõeliselt professionaalne ja innovaatiline klient, kellel oleme viimase nelja aasta jooksul aidanud läbi viia kaheksa rahastamisvooru ja kaasata kokku ligi kaks miljardit eurot kapitali.»

Lõviosa rahast kaasas Bolt

Estateguru aitas üle miljardi piiri

«Kuigi sõja mõju on veidi tunda ka selles valdkonnas, näeme siiski, et tehingud jätkuvad nii Euroopa kui USA investoritega. Kui 2020. aastal kaasati terve aasta peale 464 miljoni eurot, siis 2021. aastal maht kahekordistus, jõudes 962 miljoni euroni. Sel aastal on kasv olnud veelgi kiirem ning juba nelja kuuga on kogu eelmise aasta maht ületatud,» selgitas Prosa.