Suuremates linnades kerkisid korterite hinnad aastaga veerandi

«Kui Tallinn läheb nii kalliks, et inimesed ei saa seal kodu soetada, siis kolivad osad mööda suuremaid magistraale väljapoole. Seetõttu on Tallinna lähivallad ja -asulad, nagu Kehra, Paldiski ja Keila, selgelt tõusuteel,» ütles Habal ja lisas, et varasematest aastatest märksa populaarsem on ka kaugematesse väikelinnadesse kolimine.