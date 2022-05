Meedia: raskustes Vene autofirma palus Iraanilt komponente

Iraani autoosade tootjate liidu esindaja Hossein Bahrainian ütles, et üks Vene autotootja on uurinud komponentide ostmise kohta, kuid ta ei avaldanud kõnealuse firma nime, edastas uudisteagentuur IRNA.

Palutud komponentide seas on pidurisüsteemid, turvavööd, turvapadjad, generaatorid, konditsioneerid, termostaadid ja aknasüsteemid, loetles Bahrainian.

«Arvestades Vene autotootja nõudlust koostöö järele Iraani tootjatega, võivad ettevõtted, millel on toodangu kvaliteedi ja kvantiteedi mõttes võimekus Venemaad varustada, proovida õnne, et seada sisse kohalolu selle põhjanaabri turul,» lausus ta.

Kahel riigil on veepiir Kaspia merel.

Ka Iraan kannatab karmide majandussanktsioonide all, mille taaskehtestas 2018. aastal Iraani tuumaleppest lahkunud USA.

Lääne autotootjad on Ukraina invasiooni järel tegevuse Vene turul valdavalt lõpetanud.

Samuti on komponentide nappuse tõttu seisatud Vene suurima autotootja AvtoVaz tehased. Firma enamusomanik on Prantsuse kontsern Nissan-Renault, mis jagab ettevõtet kaitsetööstuse konglomeraadi Rostehhiga, mille juhile Sergei Tšemezovile on kehtestatud sanktsioonid.