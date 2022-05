Apple'i õnnetuks muutunud töötajad ähvardavad ettevõttest jalga lasta

Anonüümses suhtlusvõrgustikus Blind korraldatud küsitluses ütles 76 protsenti Apple'i 652 vastanud töötajast, et nad ei ole rahul firma kontorisse naasmise poliitikaga, mida rakendati pärast Covid-19-pandeemia leevenemist.

Apple'i üleminekuplaan nägi ette, et alates 11. aprillist kuni 23. maini peavad töötajad kontoris käima vähemalt ühel tööpäeval ning sealt edasi juba kolmel korral nädalas. Muutust on aga raske läbi viia, sest viimased kaks aastat on paljud Apple'i töötajad teinud ainult kaugtööd ning pole päevagi kontoris käinud.

Apple'i töötajad ütlevad, et nad on harjunud eluviisiga, kus nad ei pea enam töökoha ja kodu vahel pendeldama ning otsivad nüüd võimalusi teistes tehnoloogiaettevõtetes, kes pakuvad paindlikumat töökorraldust. Märkimisväärne hulk töötajaid (56%) väitis, et nad soovivad Apple’ist lahkuda just kontoris käimise nõude tõttu.

Blindi avalike suhete direktori Rick Cheni sõnul osalesid nende küsitluses valdavalt insenerid või muud tootearendusega seotud inimesed.

Asjaolu, millega osad Apple'i töötajad enne lahkumisavalduse esitamist arvestavad, on ajastus. Nii positas üks töötaja Blindi: «Apple'i juhtkond on nagu Apple'i juhtkoht ikka kurt. 15. aprill on [oli] aktsiate omandamise kuupäev. Loodan, et paljud inimesed loobuvad kohe, kui raha nende kontodele jõuab.»

Suuremat tormi veeklaasis võib aga oodata pärast 23. maid, kui hübriidtöö plaan jõustub täieklikult ning minnakse üle kolmepäevalisele kontorigraafikule. «Juunis näeme Apple'is hõõrdumist nagu mitte kuskil mujal. 60 protsenti minu meeskonnast ei ela isegi kontori lähedal. Nad ei naase kontorisse,» ütles üks ettevõtte juhtivtöötaja.

Apple ei vastanud Fortune'i kommentaaripalvele.