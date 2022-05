Põhjala pruulikoda murdis tagasi plusspoolele

Rohkem kaupa läheb välja

«Põhjala on suurima ekspordimahuga Eesti kapitalil põhinev õlletootja, mistõttu peame ennast justkui Eesti õlle saadikuteks maailmas – Põhjala pruulikojal on mitmes riigis oma esindus- või n-ö ambassador-baarid ja -restoranid, mis lisaks Eesti õlle pakkumisele räägivad kliendile Eestist kui õllepruulimistraditsioonidega maast,» ütles Aus.

Ausi sõnul on eksportturgudel populaarsemad just Põhjala tumedad õlled ja barrel-aged ehk vaadilaagerdatud õlled, samuti hapuõlu. 2021. aastal eksportis Põhjala kokku 0,6 miljonit liitrit õlut.

Tegevjuht märkis, et ka koduturul kasvas huvi käsitööõllede vastu eelmisel aastal ning õlletootja eesmärk siseneda jõuliselt laagriõllede sektorisse sai edukalt täidetud. Samuti meeldivad kohalikele tarbijatele Ausi sõnul IPAd ja hapuõlled ning kategooria kasvu on märgata ka madala alkoholisisaldusega ja mittealkohoolstete õllede puhul.

«Üha enam jaekaubanduskette, baari- ja restoranipidajaid on mõistnud, et ainult masstoote pakkumisega kliendi ootusi ei rahulda ja sortimenti on täiendatud väiketootjate õlledega. Mitmed väiketootjad, sealhulgas Põhjala pruulikoda, kasvatasid oma mahte eelmisel aastal märgatavalt. Põhjala puhul oli kasv enam kui 30%,» kommenteeris Aus.