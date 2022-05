EL vaeb vastust Venemaa energiaähvardustele

Energiaministrid ühenduse 27 liikmesriigist koordineerisid ühiseid samme vastuseks sellele, mida Brüssel on nimetanud Kremli «väljapressimistaktikaks» ja lääneriikide pantvangis hoidmiseks, ähvardades lõpetada nende energiaga varustamise.

«Me toetame täielikke sanktsioone kõigile Venemaa fossiilkütustele,» ütles Poola keskkonnaminister Anna Moskwa. «Meil on juba kivisüsi, nüüd on aeg nafta käes.»

Ent Poola kuulub oma seisukohtadega pigem ägedamalt reageerivate riikide hulka. Teised, nagu näiteks Saksamaa, on ettevaatlikud, hoiatades ränkade hoopide eest majandusele, mida võib endaga kaasa tuua üleüldine Vene energia keelustamine.

Ministrid aga seevastu arutasid tehnilisi viise, kuidas oma majandusi Vene energiakandjatest lahti haakida. Samuti oli arutlusel toetus riikidele, mis on endale tõmmanud Kremli raevu, näiteks Bulgaaria ja Poola, millele Moskva lõpetas läinud nädalal gaasitarned.

Vene president Vladimir Putin on nõudnud, et kõik «ebasõbralikud riigid» – ja siia hulka on arvatud eranditult kõik EL-i liikmesriigid - tasuksid Moskvale gaasitarnete eest rublades. Ent Varssavi ja Sofia keeldusid joonelt sellest ettepanekust.