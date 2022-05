Hinnad kerkivad nagu metsikutel üheksakümnendatel: tõstavad ka need, kellel põhjust ei ole

Hinnataset kergitavad peamiselt energia ja toit, mille osakaal ostukorvis on Eestis suurem kui euroalal tervikuna ja seetõttu on meil hinnatõus kiirem. «Elektri hind on kasvanud 25 eurolt peaaegu 150 euroni megavatt-tunni eest ühe aastaga. Nafta maailmaturuhinnad on kasvanud peaaegu kaks korda ja euro on aastaga kaotanud viiendiku oma väärtusest. Need kõik panustavad olulisel määral Eesti hinnatõusu,» märkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.