Noor eestlane hakkas Amazonis müügihaiks

Tänapäevane Amazoni-ärimees on eelkõige andmeanalüütik: enne kui asjaga pihta hakata, võetakse appi terve hulk programme, mis aitavad teha analüüsi, mida Amazonis parasjagu ostetakse ja millega pole üldse mõtet turule tulla. Üks laialdast kasutust leidnud tööriist on Helium 10: selle abil saab kohe selgeks, mida parasjagu kõige rohkem müüakse, milline on ühe või teise toote käive, kas nõudlus nende järele suureneb või väheneb ja milline on marginaal.