Teravatt-tunnise gaasivaru soetamise eelduseks on LNG terminal

Eelmisel nädalal valitsuses heaks kiidetud lisaeelarvega on kavas eraldada kuni 170 miljonit eurot kuni 1 teravatt-tunni gaasivaru soetamiseks. «See loomulikult siis eeldabki seda, et see taristu on valmis, et see ujuvtankla vastu võtta ja veeldatud gaas siis maale tuua,» ütles Uusma komisjoni istungil. Varu plaanitakse luua Eesti Varude Keskuse juurde.