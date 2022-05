FOTOD ⟩ Väärikas juubilar: Viru hotell läbi aja

Viru hotell avati 1972. aastal. «Lisaks sellele, et avamise järel oli Viru Eesti esimene pilvelõhkuja, oli see ka märk läänelikust kultuurist ja turismivõimaluste avardumisest. Hotell valmis Soome ehitusettevõtte Repo juhtimisel toona ENSVs rekordilise kiirusega, vaid kolme aastaga,» ütles hotelli tegevjuht Sari Sopanen.

Viru hotell on siiani nii toatüüpide kui ka tubade arvu poolest Eesti suurim. Kokku on hotellis praegu 516 tuba.

1990. aastate alguses liikus hotell eraomandisse ja sellest sai uue majanduse musternäidis. «Teised hotellijuhid on tunnistanud, et jälgisid pidevalt, mida tollane hotellijuht Yrjö Vanhanen ette võtab,» ütles Sopanen. Hotell läbis 1990. aastatel põhjaliku uuenduskuuri ja pälvis esimese majutuskohana Eestis rahvusvahelise ökomärgi Green Key.

Värvikireva ajaloo jooksul on hotellis ööbinud miljoneid külalisi. Neist tuntumad on näiteks Elisabeth Taylor, Neil Armstrong, Valentina Tereškova, Alla Pugatšova ja paljud teised.

«Viru hotell on läbi ajaloo olnud alati palju suurema mõjuga, kui vaid külaliste majutamine. Näiteks alates 2004. aastast on hotelli kõrval ka Viru keskus. Lisaks sellele on hotelli lahutamatuteks osadeks söögikohad, ööklubi, konverentsikeskus ja muuseum,» tõdes Sopanen. Tavaoludes ööbib hotellis umbes 250 000 külastajat aastas, neist üle 60% on Soomest.