Majanduse lühiuudised

Soome valmistub Vene gaasitarnete katkemiseks sel kuul

Soome riik ja ettevõtted valmistuvad Venemaa maagaasitarnete katkemiseks mais, kirjutas ajaleht Helsingin Sanomat. Lehe väitel on see seotud Venemaa nõudega, mille järgi tuleb maagaasi eest tasuda rublades. Vene gaasihiid Gazprom on ajalehe andmeil teatanud, et uute maksetingimustega nõustumine on gaasitarnete katkematu jätkumise eeltingimus. Ajalehe väitel ootab Gazprom Soome riiklikult gaasifirmalt Gasum vastust 20. maiks. Sama tähtaeg on ka paljudel teistel Euroopa Liidu riikidel. Soome Euroopa asjade minister Tytti Tuppurainen on öelnud, et Soome Gasum ei hakka Venemaa lepingupartneritele gaasi eest rublades maksma. AFP/BNS