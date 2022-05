Saksamaa vähendab järsult energiasõltuvust Venemaast

Gaasisõltuvus Venemaast on jätkuvalt märkimisväärne, ent Euroopa suurim majandus on ka siin vähendanud Vene maagaasi osalust 35 protsendile. Venemaa sissetungi eel Ukrainasse oli see näitaja 55 protsendi juures.

«Kõik need sammud, mille me oleme astunud, nõuavad tohutut efekti kõigilt osapooltelt ning need tähendavad ka seda, et kulusid saavad tundma nii majandus kui tarbijad,» ütles majandusminister Robert Habeck. «Ent need on vajalikud, kui me ei taha enam kauem lasta Venemaal end pantvangis hoida.»