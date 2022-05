Talupidajate liidu juht: põldudel on täiuslik torm

Vaatamata sellele on talupidajad mõtetega põllul ja mitte keegi tööd tegemata ei jäta – põllud sel aastal sööti ei jää, aga põllul toimetav talunik on varasemate aastatega võrreldes murelikum.

Kõige hullem on just ebastabiilsus ja mure pole isegi mitte tänase vaid eelseisva sügise pärast. Põllumajandustootjal on täna pea võimatu tulevikku prognoosida, iga päevaga olukorrad muutuvad, edasise osas valitseb teadmatus ja see tekitab stressi.

Tõsi, on ka neid, kes tänavu lõpetavad, kuid nende otsuste põhjused on laialdasemad. Põllumajanduses toimub ju jätkuvalt koondumine, suured saavad veel suuremaks ja mitmekesist tootmist jääb vähemaks. Kõrged kokkuostuhinnad motiveerivad eelkõige väiketootjaid loomakasvatust lõpetama, mida me tegelikkuses ei soovi.

Kõige enam on löögi all aga väiketöötlejad, toidutootjad, kelle nišikaup on kallim ja kelle konkurentsivõime nüüd langeb, kuna tarbija rahakott on õhemaks jäänud. Taluliiduna küll teeme erinevaid tugitegevusi eesmärgiga tutvustada talutoitu kui tootekategooriat ning aitamaks kaupa turundada, aga siin on kangesti vaja ka ostja toetust.

Niisiis üleskutse lugejale – katsuge väikese talutootja kaup üles leida ja seda osta! Iga ostuotsus ju kokkuvõttes loeb ja määrab, selle otsusega saab iga inimene anda panuse maapiirkondades mitmekesisuse ja väiketöötlejate konkurentsivõime säilitamiseks.